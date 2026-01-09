Alguns dos eventos da agenda gastronómica para o ano de 2026 das terras da chanfana – Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares foram apresentados ontem pela Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça. A promoção do território através da gastronomia é o grande objetivo.

Enquanto anfitrião e numa conferência de imprensa realizada no restaurante O Parque, o presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho, começou por sublinhar o trabalho em rede que estes quatro municípios realizam desde 2018.

“Foi através da chanfana que os quatro concelhos se uniram. Agora, juntos, vamos promover os nossos territórios”, disse.

O primeiro evento desta agenda gastronómica inicia-se já hoje com a realização da Semana da Chanfana em Vila Nova de Poiares até 18 de janeiro.

