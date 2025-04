Lousã venceu o CDUPorto ontem, em casa, a contar para o campeonato nacional de râguebi

A vitória ontem alcançada pelo Rugby Clube da Lousã (RCL) frente ao CDUP (Porto) – a contar para a Divisão de Honra da modalidade – representou um importante passo na manutenção da equipa no principal escalão do râguebi nacional.

O resultado final de 32-31 é bem demonstrativo da competitividade aplicada em campo pelas duas equipas, com os “beirões” a colocarem-se na frente do marcador a partir dos quatro minutos de jogo, com um pontapé de penalidade, e assim continuarem durante quase toda a partida, com uma exceção de cerca de cinco minutos, a meio da segunda parte, quando os portuenses passaram para a frente, após ensaio, com um ponto de avanço.

A diferença final do placard resultou do facto de, nos minutos finais, ambas as equipas terem marcado um ensaio (cinco pontos), mas só os da casa terem alcançado a conversão (dois pontos). Os visitantes falharam o pontapé no último segundo da partida, o que provocou uma explosão de alegria na bancada do Estádio Municipal José Redondo.

O jogo contou para a fase final do Campeonato Nacional da Divisão de Honra/Grupo da Permanência, com seis equipas. A liderança pertence ao Agronomia Rugby (Lisboa), seguido pelo CDUP e Técnico (Lisboa). Nas posições seguintes estão, por esta ordem) o RCL, Académica e Montemor-o-Novo.