Lousã/Miranda do Corvo/Coimbra: “As pessoas estão a cometer infrações ao utilizarem o canal do metrobus”

“As pessoas estão sujeitas ao perigo e a penalizações se utilizarem o canal do Sistema de Mobilidade do Mondego, como o têm feito”, afirmou fonte da Metro Mondego, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Na sequência dos alertas da vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Bastos, que davam conta dos perigos das pessoas atravessarem o canal do Metrobus já que há autocarros a circular para testes, fonte da Metro Mondego, deixou um aviso.

“Tudo o que a vereadora disse em relação a esse assunto, nós subscrevemos. Foram colocadas placas em vários locais, que dão conta da proibição das pessoas irem para o canal. Para além de se colocarem em perigo já que podem passar autocarros, incorrem numa infração, visto que invadem propriedade privada. Assim essas pessoas estão sujeitas a penalizações”, disse.

