GNR deteve dois suspeitos de tráfico de droga na Lousã e Vila Nova de Poiares

22 de outubro às 17 h39
DR

O Comando Territorial de Coimbra da GNR anunciou hoje a detenção de dois homens, de 46 anos, suspeitos de tráfico de estupefacientes, nos concelhos da Lousã e de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

No âmbito de uma investigação, a Guarda Nacional Republicana (GNR) cumpriu quatro buscas domiciliárias e 24 não domiciliárias, 19 em veículos e cinco em terrenos, armazéns e empresas.

Agência Lusa

