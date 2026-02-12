A Câmara da Lousã decidiu hoje adiar o Festival Gastronómico da Lousã, que deveria realizar-se entre 20 de fevereiro e 01 de março, em solidariedade com todos os que foram afetados pelas intempéries.

“Na sequência das intempéries que se têm verificado nos últimos dias, e em solidariedade com todos os que foram afetados pelas suas consequências, a Câmara Municipal da Lousã deliberou, de forma preventiva, adiar a realização do Festival Gastronómico da Chanfana”, disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Com a decisão de adiamento, o certame irá realizar-se entre 27 de fevereiro e 08 de março, “mantendo-se o compromisso da Câmara Municipal com a valorização da gastronomia local, dos restaurantes aderentes e da promoção do território”, afirmou.

