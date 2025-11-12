diario as beiras
CantanhedeFigueira da Foz

Linhas divisórias entre Bom Sucesso e Tocha à espera de solução

12 de novembro às 10 h03
0 comentário(s)
Arquivo/Foto de Pedro Filipe Ramos

O presidente da Junta da Tocha, no concelho de Cantanhede, quer ver resolvida a redefinição das demarcações da sua freguesia com a vizinha figueirense do Bom Sucesso, através de um acordo ou com recurso à autoridade administrativa.

Do lado do Bom Sucesso, porém, não se nota tanta pressa em resolver o assunto. O anterior e o atual presidentes da junta defendem que não se sentem mandatados para resolver um assunto daquela natureza, propondo que sejam os habitantes da freguesia a decidir.

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Praia da Tocha foi construída, pela Câmara de Cantanhede, em terrenos da freguesia do Bom Sucesso, no concelho da Figueira da Foz.

Por outro lado, uma parte da extensa área do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, com sede em Cantanhede, encontra-se no concelho da Figueira da Foz.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de novembro

Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra
12 de novembro

PAN realiza X Congresso Nacional em dezembro na cidade de Coimbra para eleger direção
12 de novembro

Celebrações
12 de novembro

Dos mitos, invenções e deturpações da Tradição...

Cantanhede

CantanhedeFigueira da Foz
12 de novembro às 10h03

Linhas divisórias entre Bom Sucesso e Tocha à espera de solução

0 comentário(s)
Cantanhede
06 de novembro às 14h06

Prisão preventiva para homem suspeito de tráfico de droga em Cantanhede

0 comentário(s)
Cantanhede
06 de novembro às 10h19

Cantanhede: Moradores da Praia da Tocha contra urbanização no Parque de Merendas

2 comentário(s)

Figueira da Foz

CantanhedeFigueira da Foz
12 de novembro às 10h03

Linhas divisórias entre Bom Sucesso e Tocha à espera de solução

0 comentário(s)
Figueira da Foz
11 de novembro às 11h29

Figueirense em organismo europeu

0 comentário(s)
Figueira da Foz
10 de novembro às 10h18

Figueira da Foz: ACIFF faz estudo sobre empresas

0 comentário(s)