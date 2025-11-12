O presidente da Junta da Tocha, no concelho de Cantanhede, quer ver resolvida a redefinição das demarcações da sua freguesia com a vizinha figueirense do Bom Sucesso, através de um acordo ou com recurso à autoridade administrativa.

Do lado do Bom Sucesso, porém, não se nota tanta pressa em resolver o assunto. O anterior e o atual presidentes da junta defendem que não se sentem mandatados para resolver um assunto daquela natureza, propondo que sejam os habitantes da freguesia a decidir.

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Praia da Tocha foi construída, pela Câmara de Cantanhede, em terrenos da freguesia do Bom Sucesso, no concelho da Figueira da Foz.

Por outro lado, uma parte da extensa área do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, com sede em Cantanhede, encontra-se no concelho da Figueira da Foz.

