Mundial2026: Ronaldo a desfrutar pela última vez do torneio e com consciência tranquila

O avançado Cristiano Ronaldo afirmou hoje que está a desfrutar do Mundial2026 de futebol, o último da carreira, e que vai levar memórias para a vida, garantindo que vai sair da competição de consciência tranquila.

“É desfrutar ao máximo. Vai ser o último Mundial, sim. Oxalá não seja amanhã [segunda-feira] o último jogo, para que me possam ‘matar’ mais um bocadinho”, disse na sala de imprensa do Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.

O dianteiro assegurou, na antevisão ao jogo com a Espanha, dos oitavos de final do Mundial, que está a viver o torneio com emoção pela paixão que a pessoas manifestam.

“Cada vez que entro para dentro de campo é como se fosse o primeira. Estou a desfrutar ao máximo, num Mundial marcado pela paixão das pessoas. Cruzei-me com pessoas ao pequeno-almoço, malta da Venezuela e Colômbia, e ver eles de lágrimas olhos é o mais importante. Depois todos querem ganhar, mas só vai ganhar um”, afirmou

Ronaldo assegura que vai levar “memórias espetaculares” do torneio e garante que está de consciência tranquila, porque deu sempre tudo ao serviço de Portugal.

“O dia chegará. Independentemente do que acontecer amanhã [segunda-feira] vou sair daqui de consciência tranquila, porque dei tudo. Não jogo pela necessidade, mas pela paixão, adoro jogar futebol, e aconteça o que acontecer estarei feliz. Creio que não estou assim tão mal, já fiz três golos, talvez outros estejam muito bem”, defendeu.

Recordista mundial de jogos, com 232 internacionalizações ‘AA’, e de golos, com 146 tentos, Cristiano Ronaldo já conquistou europeu 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, ao serviço da formação das ‘quinas’.

O avançado, de 41 anos, referiu que este tem sido o Mundial que mais o tem marcado a nível emocional pelo carinho que tem sentido das pessoas, lembrando que já leva 23 anos a lidar com as críticas.

“Não me falta nada na vida, na seleção e a nível pessoal, Deus foi muito generoso comigo. Não vou ser mais ou menos Cristiano se ganhar, porque só ganhará um. Quero desfrutar do dia-a-dia, vejo os ataques, mas é nada de novo e até agradeço. É com as grandes críticas que mais crescemos como pessoas. Estou feliz, a desfrutar e vamos ter um jogo de uma magnitude enorme, contra uma excelente equipa”, referiu.

O avançado dos sauditas do Al Nassr explicou que para chegar a este nível aos 41 anos é preciso abdicar de muitas coisas, mas que continua com a fome de jogar futebol.

“Às vezes abdicar de algumas ‘nuances’, devido à idade, mas continuou a fazer golos. Se não fizer eu, que faça outro e possamos passar. Era bonito ganhar Espanha”, defendeu.

Ronaldo esteve presente em seis fases finais de Europeus, desde 2004 até 2024, e está cumprir a sexta presença em Mundiais, de 2006 a 2026, sendo mesmo o único jogador da história a marcar em seis edições diferentes de Campeonatos do Mundo.

Já no Mundial2026 tornou-se também no jogador mais velho de sempre a representar Portugal e no melhor marcador luso em fases finais de Campeonatos do Mundo, apenas mais uns dos muitos recordes que tem em sua posse, tal como o maior número de jogos, vitórias e golos por seleções na história do futebol mundial.

Com o golo frente à Croácia, no triunfo por 2-1, nos 16 avos de final, o avançado tornou-se também no futebolista mais velho a marcar na fase eliminar de um Campeonato do Mundo.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira, com arbitragem do inglês Anthony Taylor, e tem início agendado para as 14:00 (20:00).

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.