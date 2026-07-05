Desporto

Mundial2026: Portugal na máxima força na véspera do duelo com Espanha

05 de julho de 2026 às 19 h52
Fotografia: FPF
LG/AJO / Lusa
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O selecionador Roberto Martínez contou hoje em Dallas, nos Estados Unidos, com os 27 convocados, no último treino antes do embate com a Espanha, dos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol.

No Washburne Soccer and Track Stadium, no estado do Texas, todos os jogadores mostraram-se disponíveis para o embate ibérico, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, com os termómetros a apontarem 32 graus e sob um sol abrasador, a equipa das ‘quinas’ efetuou os habituais exercícios de aquecimento sob a atenção de Martínez, mas também de cerca de 200 jornalistas estrangeiros, entre televisões e fotógrafos de todo o mundo, que marcaram presença no local.

 

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Depois do treino, às 12:45 locais (18:45 em Lisboa), Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão da partida frente à Espanha em Arlington, a cerca de 30 quilómetros de Dallas, no ‘gigante’ Estádio AT&T, palco da partida e o maior recinto do Mundial2026, com capacidade para 94 mil espetadores.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira, com arbitragem do inglês Anthony Taylor, e tem início agendado para as 14:00 (20:00).

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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