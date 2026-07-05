Interdito acesso à Praia Fluvial dos Palheiros e Zorro pelas Carvalhosas

Encontra-se interdito o acesso à Praia Fluvial dos Palheiros e Zorro pela margem esquerda, através das Carvalhosas, informou hoje o município nas redes sociais. A medida surge no âmbito da Declaração de Estado de Alerta e das medidas de prevenção associadas ao risco de incêndio.

Na publicação, a autarquia refere que “Esta decisão decorre da proibição de acesso, circulação e permanência em espaços florestais, uma vez que este acesso atravessa área florestal integrada em Área Prioritária de Prevenção e Segurança”.

No entanto, “o acesso à praia fluvial mantém-se acessível pela margem direita”, acrecentam.