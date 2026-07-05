Coimbra

Interdito acesso à Praia Fluvial dos Palheiros e Zorro pelas Carvalhosas

05 de julho de 2026 às 20 h09
Fotografia: Município de Coimbra
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
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Encontra-se interdito o acesso à Praia Fluvial dos Palheiros e Zorro pela margem esquerda, através das Carvalhosas, informou hoje o município nas redes sociais. A medida surge no âmbito da Declaração de Estado de Alerta e das medidas de prevenção associadas ao risco de incêndio.

Na publicação, a autarquia refere que “Esta decisão decorre da proibição de acesso, circulação e permanência em espaços florestais, uma vez que este acesso atravessa área florestal integrada em Área Prioritária de Prevenção e Segurança”.

No entanto, “o acesso à praia fluvial mantém-se acessível pela margem direita”, acrecentam.
A terminar, o município apela à população “para que respeite a sinalização e as barreiras colocadas no local. A interdição existe por razões de segurança e deve ser cumprida”.

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