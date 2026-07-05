Portugal vence na Grécia e avança na qualificação para o Mundial de basquetebol

Portugal garantiu hoje o apuramento para a segunda fase de qualificação para o Mundial de basquetebol de 2027, ao conseguir um histórico triunfo face à Grécia por 71-56, em Atenas, no fecho do Grupo B da primeira fase.

A formação das ‘quinas’, que precisava de vencer para não ter de ficar à espera do triunfo de Montenegro na receção à Roménia, já liderava ao intervalo por 28-23.

Antes do último embate do agrupamento, Portugal lidera, provisoriamente, com nove pontos, os mesmos da Grécia, segunda, com Montenegro, terceiro, a poder ‘saltar’ para os 10.

Na segunda fase de qualificação, Portugal (nove pontos), Grécia (nove) e Montenegro ou Roménia, seguem para o Grupo I, com os pontos entretanto somados, juntando-se a Espanha (11), Ucrânia (10) e Geórgia (nove).

As seis jornadas desta fase vão disputar-se em 28 e 31 de agosto, 26 e 29 de novembro e, já em 2027, 26 de fevereiro e 01 de março.

A 20.ª edição do Mundial de basquetebol está marcada para o Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções.