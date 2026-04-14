Judo/Europeus: Conimbricense Bernardo Tralhão em estreia, mas com ambição em alta

A estreia nuns Europeus é encarada com ambição pelo judoca Bernardo Tralhão, que, aos 23 anos, assume que a ida a Tbilissi é com o “intuito de tentar uma medalha”, apesar da menor experiência a este nível.

“O Europeu nunca é uma prova fácil. Temos sempre muita gente forte a competir. E estou ciente disso. Mas, é assim: se é para ir a uma prova, é para ir com o intuito de tentar medalha. Depois, é combate a combate, mas é tentar [lutar pela medalha]”, disse o judoca de -60 kg, em declarações à agência Lusa.

As portas da competição continental, que decorrerá entre quinta-feira e domingo na capital da Geórgia, abriram-se para o judoca da ACM de Coimbra e estudante de engenharia química, depois de há cinco anos ter sentido a desilusão de não estar em Lisboa2021.

Nos Europeus na capital portuguesa, Tralhão estava selecionado, mas, em plena pandemia da covid-19, teve más notícias.

“Tenho uma experiência um pouco traumática, no sentido em que, penso que foi no ano de 2022 [2021], estive também para ir ao campeonato de Europa de seniores, também em -60 kg, mas testei positivo à Covid19, então não consegui, quando era para ser em Lisboa. Fiquei com uma amargura, fiquei muito triste de não poder competir. (…) Acho que é agora a minha oportunidade”, adiantou.

Em Tbilissi, Bernardo Tralhão integra a seleção de sete judocas, que não terá alguns dos nomes mais importantes do judo nacional, com Patrícia Sampaio (-78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg), Catarina Costa (-48 kg) e Taís Pina (-70 kg) a recuperarem de lesões.

“Estou com bastante vontade. Ando a dizer na brincadeira aos meus amigos que os nomes de peso estão… A maior parte está de fora deste europeu. Portanto, tenho de ir compensar eu”, disse o judoca.

Para os companheiros, com o lamento de não os poder ver no grande palco, deseja que recuperem o mais rápido possível.

Nos tatamis do Palácio Olímpico dos Desportos de Tbilissi, Bernardo Tralhão quer superar-se, num percurso no judo em que considera ter tido a maior alegria nos Europeus universitários, em agosto de 2025, quando foi vice-campeão europeu em Varsóvia.

“O resultado em que me sinto mais realizado foi no verão passado, nos Europeus Universitários, ter sido vice-campeão da Europa. Mas, quero superar-me, quero medalhar neste Europeu, por exemplo. E nas próximas provas que vierem”, acrescentou.

Nos ‘tatamis’ em Tbilissi, o judoca de Coimbra deve apostar nas suas técnicas preferidas, quase sempre de ‘ne waza’ [combate no chão], com técnicas de enrolamento, de sacrifício, com vontade de ir “combate a combate”.

Bernardo Tralhão integra a seleção nos Europeus em Tbilissi, juntamente com Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Diogo Brites (+100 kg), Maria Siderot (-52 kg), Bárbara Timo (-70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).