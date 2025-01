Jovem sofreu tentativa de furto junto ao centro de saúde da Tocha

Uma jovem, com 27 anos, foi, alegadamente, vítima de uma tentativa de furto nas imediações da Unidade de Saúde Familiar (USF) Progresso e Saúde da Tocha. Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a situação terá ocorrido por volta das 17H00, de terça-feira.

Fonte do Comando Territorial de Coimbra-Guarda Nacional Republicana (GNR), confirmou que foi apresentada “uma queixa, no posto da Tocha”, tendo por base “uma tentativa de furto” junto ao estacionamento da unidade de saúde. A queixa foi apresentada ontem de manhã. Segundo as informações recolhidas, a mulher terá sido abordada por duas jovens, que terão tentado o furto, que acabou por não ser consumado.

Questionada se teria recebido mais queixas sobre tentativas semelhantes na vila da Tocha, a mesma fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR confidenciou que “não têm havido queixas”, embora tenha assumido a existência de outra queixa, “há cerca de um mês”.

