Montemor-o-VelhoRegião Centro

Jovem agricultor “salvou” 500 toneladas de arroz da subida das águas em Montemor-o-Velho

03 de fevereiro de 2026 às 16 h00
Um jovem agricultor da povoação de Ereira, em Montemor-o-Velho, retirou de um armazém de secagem de arroz mais de 500 toneladas daquele cereal, pondo-o a salvo da subida das águas nos terrenos em redor.

O jovem, que pediu para não ser identificado, trabalha há cinco anos a tempo inteiro, com o pai, numa empresa familiar, e avançou para a retirada do arroz das instalações quando viu a água chegar perto dos armazéns.

“Em 2019 [quando um dique rebentou no Mondego, inundando os campos do vale central], tivemos um pequeno susto, mas nada que atingisse os valores [de altura de água] de agora. Tínhamos 80% da produção ainda em secagem em armazém e estamos a escoar para as indústrias”, explicou.

No exterior, a reportagem da Lusa constatou que a água chegava, ao final da manhã de hoje, à rampa de acesso a um dos armazéns, localizado na zona oeste da localidade da Ereira, de frente para os campos agrícolas – transformados num imenso lago – que se estendem até à freguesia de Maiorca (Figueira da Foz).

A água em redor da Ereira, povoação que corre o risco de ficar isolada ao final da tarde de hoje, subiu cerca de um metro desde a manhã de segunda-feira, submergindo ecopontos, equipamentos públicos do parque de lazer da povoação e pelo menos um depósito de gás de abastecimento industrial.

