Jantar solidário da Mancha Negra é “uma vitória fora das quatro linhas”

07 de janeiro de 2026 às 10 h14
DB/Pedro Filipe Ramos

A Claque Ultra Mancha Negra Boys realizou ontem à noite o habitual jantar solidário, promovido em parceria com a Associação Integrar e destinado aos utentes desta instituição.

A iniciativa pretendeu ser um momento de partilha e convívio, realizado na sede da claque de apoio à Académica, no Pavilhão Jorge Anjinho.

“É com muito orgulho que fazemos isto”, começou por explicar ao DIÁRIO AS BEIRAS Rodrigo Silva, elemento da Mancha e um dos organizadores da 14.ª edição do jantar solidário. Ontem foram servidas 50 refeições, frisou, mas, “se sobrar comida, será entregue à Cozinha Solidária e à Associação CAIS”, acrescentou.

Servido a utentes das várias valências da Integrar, o jantar foi totalmente suportado pela falange de apoio academista: “A Mancha Negra financia este jantar, com o apoio dos seus associados, que oferecem donativos e sobremesas”.

José Armando Torres

