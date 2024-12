IP3 parcialmente cortado hoje e na terça-feira no sentido Viseu-Coimbra

O IP3 está cortado hoje e na terça-feira no sentido Viseu-Coimbra, no nó de Mortágua, obrigando ao desvio do trânsito pela EN 2, informou a GNR.

Uma fonte da GNR de Coimbra disse à agência Lusa que a interrupção parcial da circulação automóvel, nos dois dias, devido a obras na via, dura entre as 08:00 e as 17:00.

Os condutores que se dirijam de Viseu para oeste devem sair no nó de Mortágua e seguir pela estrada nacional 2 em direção à barragem da Aguieira, entrando de novo no IP3 em Oliveira do Mondego.

As restantes alterações também estão sinalizadas.