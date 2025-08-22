Incêndios: Pampilhosa da Serra promove reuniões para contabilizar prejuízos

A Câmara de Pampilhosa da Serra vai efetuar, a partir de segunda-feira, o levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio que afetou o concelho, com reuniões descentralizadas nas localidades afetadas.

Esta autarquia do interior do distrito de Coimbra anunciou que, em articulação com as Juntas de Freguesia, vão ser realizadas até dia 29 um conjunto de sessões de proximidade para esclarecimento de dúvidas e levantamento de prejuízos.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, disse que sem a auscultação da população atingida ainda não é possível estimar o valor dos prejuízos.

“Os prejuízos maiores são na floresta, na agricultura e em algumas empresas, havendo também casas de primeira habitação que sofreram danos ao nível das pinturas, estores e aparelhos de ar condicionado”, explicou.

As sessões com técnicos da autarquia destinam-se a quem sofreu prejuízos em explorações agrícolas – armazéns e outras construções, animais, apiários, culturas permanentes e temporárias, máquinas e equipamentos), comércio e/ou indústria, assim como em habitações permanentes e não permanentes.

Os interessados devem estar acompanhados de documentos de identificação e comprovativos de titularidade dos bens afetados (cadernetas prediais, títulos de registo de veículos e/ou máquinas).

O município da Pampilhosa da Serra deverá aprovar na segunda-feira, em sessão de Câmara, duas propostas com medidas de apoio destinadas à população e às coletividades locais, com o intuito de mitigar alguns efeitos provocados pelo incêndio que afetou aquele território.

Uma das propostas, em articulação com a empresa intermunicipal APIN, prevê que os consumidores das localidades afetadas pelo incêndio não sejam penalizados pelos consumos extraordinários de água, resultantes do combate às chamas e à proteção de pessoas e bens, “reconhecendo o esforço acrescido das populações no combate às chamas”.

A outra medida propõe a devolução às coletividades do valor pago pelas licenças emitidas para a realização de festas e eventos que foram obrigatoriamente cancelados, entre 15 a 21 de agosto, em virtude da ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

“Com estas medidas, a Câmara Municipal pretende reafirmar o seu compromisso de apoiar a comunidade, reforçando a capacidade de resposta do concelho e impulsionando a superação dos impactos causados por este incêndio”, refere a Câmara da Pampilhosa da Serra.