Incêndios: Cidadãos devem evitar deslocações à serra da Lousã para alimentar veados

21 de agosto às 14 h37
DR

A Câmara da Lousã alertou hoje os cidadãos para evitarem deslocações individuais à serra para alimentar veados e corços afetados pelo incêndio, e garantiu que está a ser definida uma estratégia de alimentação para estes animais.

A Câmara da Lousã afirmou hoje que “não é aconselhável que os cidadãos se desloquem individualmente à serra com o intuito de alimentar os animais”, considerando que esta prática “representa riscos ambientais e pode colocar em perigo a segurança dos visitantes, devido à instabilidade do terreno após os incêndios”.

Ao mesmo tempo, aquele município do distrito de Coimbra disse que está em curso a definição de uma estratégia de alimentação de veados e corços, feito pela Agência para o Desenvolvimento da Serra da Lousã, em parceria com a Câmara Municipal.

Aquela agência está “a realizar um levantamento das áreas onde se registam populações de veados e outros ungulados silvestres”.

Ao mesmo tempo, está a ser definida uma estratégia de alimentação suplementar sustentável, a aplicar em zonas específicas da serra, acrescentou a autarquia.

O trabalho, feito em parceria com diversas instituições, pretende reduzir possíveis impactos em zonas habitadas, promover a dispersão natural dos animais para áreas não afetas e assegurar a sustentabilidade ecológica das populações.

A Serra da Lousã foi afetada por um grande incêndio, que deflagrou há uma semana, onde terão ardido 3.500 hectares.

