Incêndios: Autarca de Góis diz que fogo está praticamente controlado no concelho

O incêndio que lavra no concelho de Góis está praticamente controlado, havendo ainda um foco junto a Aigra Nova que progride, mas sem inspirar preocupação, disse à Lusa, pelas 15:10 de hoje, o presidente do município.

“O incêndio está já controlado. Temos colocadas equipas para fazer a vigilância. Durante a noite, desenvolvemos uma ação que permitiu abrandar o fogo”, referiu Rui Sampaio.

O autarca espera, caso não aconteça nada de extraordinário, que a situação se resolva por completo, mas as equipas não baixam a guarda e mantêm-se vigilantes.

A única situação em que o fogo “vai progredindo” é junto a Aigra Nova, mas “não inspira preocupação”.

A Câmara Municipal de Góis, no distrito de Coimbra, tem a funcionar na Casa da Cultura uma base logística, onde presta apoio social e psicológico à população afetada.

Segundo Rui Sampaio, não houve aldeias afetadas pelo incêndio, mas, por precaução, alguns moradores optaram por passar ali a noite.

Este incêndio, que começou na quinta-feira no concelho da Lousã, no mesmo distrito, passou na sexta-feira para o município de Góis e a autarquia ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Pelas 15:20 de hoje, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio na serra da Lousã estava a ser combatido por 488 operacionais, apoiados por 155 viaturas e cinco meios aéreos.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração do estado de alerta, em vigor até hoje.

Os fogos provocaram um morto e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 16 de agosto arderam 139 mil hectares no país, 17 vezes mais do que no mesmo período de 2024. Quase metade desta área foi consumida em apenas dois dias desta semana.