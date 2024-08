Homem foi morto na Figueira da Foz

Um homem foi morto no passado domingo na Figueira da Foz. O homem, com 53 anos, morreu após ser agredido com faca na zona do abdómen.

A agressão ocorreu numa casa, em Sampaio, na Marinha das Ondas, na Figueira da Foz.

O motorista de veículos pesados, foi atingido por um colega de profissão, com quem tinha “várias quezílias”.

Segundo o jornal Correio da Manhã e posteriormente confirmada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o camionista estava a pernoitar na parte superior do restaurante Caldeira, adiantando também que as “quezílias entre ambos eram frequentes”.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, o alerta foi dado pelo agressor, de 72 anos, por volta das 22H08, que se manteve no local até à chegada dos bombeiros.

Tentativas de reanimação sem sucesso

A mesma fonte revelou que, à chegada ao local, a vítima estava em paragem respiratória, tendo os bombeiros ainda realizado três tentativas de reanimação, mas sem sucesso.

Os bombeiros acabaram por fazer a remoção do corpo para o Instituto de Medicina Legal em Coimbra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 20/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS