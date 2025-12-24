A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, pediu, no seu discurso de Natal, que os valores do Natal perdurem para além da quadra”.

No seu discurso natalício, Helena Teodósio espera que se faça “uma reflexão sobre a responsabilidade dos cidadãos na construção de comunidades em que a dignidade da vida humana e a convivência pacífica dos povos imperem”.