A localidade da Ereira, no concelho de Montemor-o-Velho, costuma ser um local bastante fustigado quando há forte precipitação na região. Desta forma, os habitantes desta localidade estão em alerta para a possibilidade de cheias.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Fernando Machado, habitante na Ereira, afirma que “este cenário é pouco habitual, mas nada comparado com o que aconteceu em 2001. Neste momento até está bastante favorável”. Ainda sobre 2001, Fernando Machado refere que “para mim, em 2001, foi uma inundação e não uma cheia, onde atingiu um nível muito superior ao que está atualmente”.