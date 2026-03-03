Ontem, 2 de março, o Grupo Bluepharma celebrou o seu 25.º aniversário. “Mais do que celebrar o passado, está nesta altura, acima de tudo, a preparar o futuro e a iniciar um novo ciclo de expansão”, adianta a empresa.

O “Portugal Life Science Park”, apresentado na passada semana, é um projeto de grande escala na área das Ciências da Vida, localizado em Cernache, de que a Bluepharma faz parte. Desenhado para acolher atividades farmacêuticas, biotecnológicas, med-tech, CRDMO, I&D e industriais avançadas, o projeto une indústria, ciência e capital num ecossistema integrado.

Promovido através de uma iniciativa conjunta entre os principais stakeholders industriais, institucionais e públicos, o parque tem a ambição de posicionar Portugal como plataforma europeia competitiva para a produção, inovação e scale-up nas ciências da vida.

Nova unidade de injetáveis complexos.

Em abril, o Grupo vai apresentar a sua nova unidade de injetáveis complexos. Um projeto que disponibiliza ao mercado internacional mais capacidade industrial a partir de Portugal e novas competências em áreas terapêuticas de vanguarda.

