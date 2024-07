Gravity Fest regressa à Pampilhosa da Serra no fim de semana

Descidas de carrinhos de rolamentos e de outros veículos cujo andamento depende da gravidade são o mote do Gravity Fest, o festival que regressa a Fajão, Pampilhosa da Serra no fim de semana.

Segundo uma nota do município da Pampilhosa da Serra, parceiro do evento, a 4.ª edição da iniciativa incluirá “descidas vertiginosas de carrinhos de rolamentos, ‘trikes’ [triciclos] e ‘gravity cars’ [carros movidos pela gravidade]”, com base no relevo natural daquele território montanhoso.

“O Gravity Fest utiliza as características geográficas existentes para proporcionar experiências únicas de atividades de gravidade de forma sustentável, ao mesmo tempo que promove o turismo responsável e o desenvolvimento económico da região”, assinalou a autarquia, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Adiantou que o festival, que decorre junto à aldeia de xisto de Fajão, “é um evento inovador que une aventura, sustentabilidade, consciência ambiental e dinamização da economia local em um só lugar”.

Partindo dos carrinhos de rolamentos como atividade impulsionadora do evento – estes são uma “atração popular e de enorme tradição” naquela região do interior centro do país – o Gravity Fest recebe, no sábado, o International Free Ride, onde os pilotos de ‘trikes’ e ‘gravity cars’, oriundos de vários pontos de Portugal e Espanha, “irão desafiar a pista de Fajão em busca de velocidade e adrenalina”.

Esta pista “proporciona aos participantes a oportunidade de explorar o terreno de forma livre e desafiadora”, sem componente competitiva, “desfrutando das descidas e curvas em ambiente descontraído e divertido”, assinalou a Câmara da Pampilhosa da Serra.

No domingo, o Gravity Fest recebe o Newton’s Challenge [Desafio de Newton], prova a contar para o campeonato nacional de desportos de gravidade e para o campeonato da freguesia de Fajão/Vidual, nas categorias de carrinhos de rolamentos, ‘trikes’ e ‘gravity cars’.

A competição nacional, segundo o comunicado, desafia os participantes “a testarem as suas habilidades e velocidade, na procura do melhor desempenho e superação dos limites para conquistar um lugar no pódio”.

Ainda no domingo, a organização disponibiliza carrinhos de rolamentos para serem utilizados pelos espetadores (visitantes e população local) numa pista de principiantes, definida como “o local perfeito para começar” neste desporto.

“Com um percurso mais suave e acessível, esta pista é ideal para aqueles que estão a aprender as técnicas básicas e desejam familiarizar-se com o ambiente e as emoções da prática de experiências de gravidade”, observou o município da Pampilhosa da Serra.

O Gravity Fest inclui ainda uma exposição de ‘gravity cars’, ‘trikes’ e carrinhos de rolamentos ou uma mostra e degustação de produtos locais, para além de espaços promocionais das marcas parceiras do evento.