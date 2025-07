Góis: Município exorta empresários a reivindicar melhores acessibilidades

A questão das acessibilidades continua a ser uma das principais preocupações do município de Góis. Na cerimónia de reconhecimento às cinco empresas do concelho que atingiram o estatuto de PME Líder em 2024, sessão que decorreu na última sexta-feira, no salão nobre da Câmara,

Rui Sampaio, considerando que “ser empresário no concelho é uma aventura”, realçou que as empresas aí instaladas deparam-se com algumas “dificuldades”, nomeadamente “nas acessibilidades”.

Revelando que “a questão das acessibilidades é uma preocupação”, e que esta “reivindicação” tem sido feita sempre que possível, não só junto das entidades governativas, mas também através da CIM”, o presidente da Câmara de Góis lamentou que o concelho tenha “ficado para trás, infelizmente, em relação a outros concelhos, que passaram a ser servidos pela A13, pelo IP3 e pelo IC8”.

