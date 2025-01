GNR mantém buscas por mulher desaparecida no domingo em Cantanhede

Uma mulher de 63 anos, de Cantanhede, no distrito de Coimbra, continua desaparecida desde domingo e as buscas para a encontrar mobilizam na manhã de hoje 17 militares da GNR e quatro bombeiros voluntários de Montemor-o-Velho.

Em declarações à agência Lusa, o oficial de relações públicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra adiantou que as buscas prosseguem hoje na direção do concelho de Montemor-o-Velho, em zonas onde foram comunicados avistamentos.

“Alargámos a zona de buscas, seguindo indicações de avistamentos da população, que, no entanto, não se têm confirmado, mas sem descurar outras áreas”, disse aquele responsável.

A mulher desapareceu ao final do dia de domingo na zona da Sanguinheira, no norte do concelho de Cantanhede, quando saiu para passear e não regressou a casa.

Nas buscas de hoje de manhã, a GNR envolveu seis binómios cão e homem, uma equipa de operação de drones e nove militares em viaturas, juntamente com quatro bombeiros voluntários de Montemor-o-Velho.