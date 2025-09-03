diario as beiras
CoimbraDesporto

Ginástica: Pavilhão Carlos Cidade é sonho tornado realidade

03 de setembro às 09 h01
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Foi em clima de “união” que a cidade de Coimbra homenageou Carlos Cidade, ontem, com a inauguração do Centro Municipal de Ginástica, na avenida Mendes da Silva, no Vale das Flores.

“Estamos unidos em torno de um projeto, em torno de um sonho, em torno de uma dedicação de uma vida, em torno de uma pessoa, em torno de um nome”, destacou o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, ao referir-se à “justa homenagem”.

O pavilhão foi adjudicado ainda no anterior mandato autárquico, em 2019, em que Carlos Cidade era vereador e Manuel Machado – que foi um dos muitos amigos e camaradas presentes – presidente. Na altura com voto contra do PSD. Só em 2023, já neste mandato e após o falecimento do antigo vereador do Desporto, a obra arrancou, ultrapassados vários diferendos.

“Esta infraestrutura não podia ter outro nome. Quem privou com o vereador Carlos Cidade sabe o empenho que ele pessoalmente teve para que esta obra fosse realizada e a ele, naturalmente, e à sua memória, esta é uma justa homenagem”, afirmou Carlos Matias Lopes, atual vereador do Desporto.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

