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Portugal continental em onda de calor e temperaturas vão manter-se elevadas

26 de maio de 2026 às 09 h14
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DD (ANC) / Agência Lusa
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DD (ANC) / Agência Lusa

O tempo quente vai manter-se em Portugal continental com as temperaturas máximas a poderem chegar hoje aos 38/39 graus Celsius, estando praticamente todo o território em onda de calor, disse à Lusa a meteorologista Alexandra Fonseca.

“Para hoje, estamos à espera de uma subida da temperatura, em especial da máxima, que pode chegar aos 38/39 graus em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e interior”, disse, adiantando que no litoral oeste as subidas serão de 06 a 07 graus e no restante território 01 a 02 graus face às registadas na segunda-feira.

Quanto às temperaturas mínimas, são esperadas noites tropicais, acima de 20 graus sobretudo no interior do país, Alentejo e Algarve.

 

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De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), segunda-feira foi o sexto dia com temperaturas acima da média a contar para onda de calor.

“Já estamos em onda de calor em praticamente todo o território. Não é uma situação muito normal [para esta altura do ano], mas não é inédito”, indicou.

Alexandra Fonseca adiantou também que a partir de hoje estão previstas poeiras em suspensão na atmosfera, mas não tão intensas como o episódio da semana passada.

“Devido a esta subida da temperatura e tempo quente, foram emitidos avisos amarelos que irão iniciar hoje, às 09:00, nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal Portalegre Évora e Beja. O restante território também irá ficar sob aviso de tempo quente a começar amanhã dia 27 [quarta-feira] à exceção de Faro. Este aviso prolonga-se até dia 28 [quinta-feira] com estas temperaturas elevadas”, indicou.

No entanto, está previsto para quarta-feira nova situação de aguaceiros acompanhados de trovoada e granizo durante a tarde no interior norte e centro.

“Para já os modelos mostram uma tendência de descida para quinta e sexta-feira. Não sabemos muito bem de quantos graus, mas vamos continuar a ter temperaturas elevadas de 30 a 35 graus”, referiu.

O IPMA prevê para os próximos dias para várias regiões do país perigo de incêndio muito elevado e elevado.

Uma onda de calor está a atingir a Europa, com temperaturas recorde para maio e alertas das autoridades em países como Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Áustria e República Checa, além de Portugal.

As altas temperaturas registadas em grande parte da Europa, acima do normal para maio, obrigaram as autoridades de vários países a emitir alertas de calor e a tomar precauções extremas para evitar incêndios florestais.

Hoje, o governo francês contabilizou sete mortos, cinco delas por afogamento, relacionando os óbitos à onda de calor que atinge a França, disse a porta-voz do governo, Maud Bregeon.

O porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, anunciou na segunda-feira uma subida das temperaturas a partir de quarta-feira em grande parte da Península Ibérica com os termómetros atingir cerca de 40ºC e “noites tropicais”.

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