Futura acessibilidade a Vila Nova de Poiares não satisfaz totalmente a autarquia

13 de janeiro de 2026 às 15 h08
O presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, no interior do distrito de Coimbra, reiterou hoje que as acessibilidades são uma prioridade estratégica para o concelho e que a solução idealizada pelo Governo não satisfaz na totalidade.

O Governo aprovou em dezembro de 2025 a duplicação e requalificação do IP3, com um investimento de 502 milhões de euros, para reforçar a ligação ao interior de Coimbra, incluindo a duplicação entre Souselas e Penacova, uma variante de Penacova e estudos para ligação a Góis e Arganil, beneficiando também Vila Nova de Poiares.

“Fui claro e continuo a sê-lo: os projetos apresentados não correspondem totalmente ao ideal nem àquilo que desejamos para o concelho. No entanto, representam o que é possível neste momento e são, ainda assim, mais do que aquilo que existe atualmente”, disse hoje o presidente da autarquia, Nuno Neves.

