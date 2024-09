Futsal: Elite sénior mostra atributos em Montemor-o-Velho

O pontapé de saída nas competições distritais seniores de futsal é dado este sábado, no Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho.

O recinto montemorense é o palco escolhido para receber a final four da Taça de Honra de Seniores da Associação de Futebol de Coimbra (AF Coimbra), competição que abre a época no setor masculino e feminino.

“Acho extremamente importante organizar esta prova antes do início dos campeonatos. Vão ser dois dias de competição num pavilhão com todas as condições”, destacou, durante a apresentação das duas provas, o presidente da AF Coimbra, Horácio Antunes.

No sábado decorrem as meias-finais, com os jogos que definem os campeões, bem como o 3.º e 4.º lugares, a ficarem reservados para domingo (final feminina às 12H00 e masculina a partir das 18H00).

Numa jornada “extremamente importante para o futsal”, reiterou Horácio Antunes, os participantes são, clarificou, “os clubes com melhor ranking a nível distrital e os que andaram nas provas nacionais”.

Executivo agradado

O Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho tem, de lotação, 380 lugares, mas “é possível ter mais gente em pé, com a garantia de segurança sempre acautelada” assegurou o vereador da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Décio Matias.

“É gratificante, diria mesmo uma honra, receber aqui, uma vez mais, o que de melhor temos no futsal distrital”, assumiu o autarca que revelou “orgulho” por receber as duas competições. “Só temos uma bancada, gostaríamos de ter outra, mas temos condições para que quem vem apoiar o possa fazer”, garantiu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 26/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS