Futebol jovem: Sub-17 da AAC e sub-15 do Ançã no topo

Fim de semana agridoce para os jovens do distrito.

Os sub-17 da Académica estão de regresso ao topo, aproveitando a derrota do Leixões para se isolarem, graças à vitória por 3-0 na receção ao Farense.

Na 2.ª Divisão de sub-17 houve dérbi e o Ançã goleou o União 1919, por 4-0. Já o Marialvas não conseguiu mais do que um empate, sem golos, em Leiria.

Os sub-15 do Ançã continuam em grande destaque, com a liderança, agora isolada, do Apuramento de Campeão da 2.ª Divisão, após vitória em casa do U. Nogueirense por 2-0.

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