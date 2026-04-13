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Futebol jovem: Sub-17 da AAC e sub-15 do Ançã no topo
Sub-15 do Ançã ficaram novamente isolados na 2.ª Divisão | Fotografia: Arquivo DB-Ana Catarina Ferreira
Fim de semana agridoce para os jovens do distrito.
Os sub-17 da Académica estão de regresso ao topo, aproveitando a derrota do Leixões para se isolarem, graças à vitória por 3-0 na receção ao Farense.
Na 2.ª Divisão de sub-17 houve dérbi e o Ançã goleou o União 1919, por 4-0. Já o Marialvas não conseguiu mais do que um empate, sem golos, em Leiria.
Os sub-15 do Ançã continuam em grande destaque, com a liderança, agora isolada, do Apuramento de Campeão da 2.ª Divisão, após vitória em casa do U. Nogueirense por 2-0.
Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS