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Futebol de praia: Buarcos pesca em alto mar para atacar fase final

27 de março de 2026 às 09 h15
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Goleador venezuelano, Alexander Vaamonde, é reforço | Foto DR

A poucos dias do arranque da nova época, finalista vencido da Elite em 2025 aposta, este ano, em jogadores estrangeiros que estejam exclusivamente focados no projeto

A alma e o sangue buarqueiros continuam a ser os pilares do projeto mas, este ano, serão muitas as caras novas. Os reforços que, na época passada, chegaram para atacar o título da elite nacional — muitos deles internacionais portugueses e brasileiros — não vão continuar, esta época, em Buarcos, mas o sonho continua a comandar a vida dos dirigentes da turma do concelho da Figueira da Foz.
Os treinos de preparação para a temporada de 2026 começam já no próximo dia 15 de abril, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da AD Buarcos 2017, Pedro Charana.
“Estamos ainda a construir o plantel, mas terá muitas novidades”, desvenda o dirigente.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

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