Os folares de Páscoa são um dos elementos identitários mais relevantes da cultura gastronómica portuguesa. Com ou sem ovos, feitos em casa ou comprados nas mais gulosas versões, a tradição de assinalar um dos dias mais importantes do calendário cristão com bolos não é exclusiva de Portugal e encontra as suas raízes vários séculos antes do surgimento do Cristianismo.

A oferta votiva de pães enriquecidos com gorduras, ovos, lacticínios e edulcorantes remonta, pelo menos, ao período clássico. São conhecidas várias referências na região do Mar Mediterrâneo a bolos e pães oferecidos a divindades várias em diversas ocasiões, como os pelanoi, bolos de mel oferecidos ao deus Apolo, ou o libum, bolo feito com queijo usado em diversos atos rituais e religiosos romanos.

Em Portugal, é a partir do século XVI que temos referências explícitas à prática de fazer e oferecer massas enriquecidas nas festas religiosas. Uma das mais recuadas é o depoimento de Ana Fernandes, cristã-nova, à Inquisição em 1542. Acusada de práticas judaizantes, a ré tenta provar a sua conversão ao cristianismo enumerando uma série de comportamentos e hábitos que tinha e que dizia serem comuns em “casa de cristãos-velhos”, como fazerem “pão de calo e molete e rosquilhas e bolos e folares” no Natal e Páscoa para repartir com os clérigos da paróquia. Bolos onde dizia gastar copiosa quantidade de manteiga e ovos, deixando claro que se tratavam de massas enriquecidas propositadamente para celebrar épocas festivas, ficando, no entanto, por esclarecer que tipo de bolos seriam usados em cada uma das épocas.

A primeira referência visual que temos a um bolo decorado com ovos para celebrar a Páscoa é na pintura que Josefa d’Óbidos que faz com seu pai, “Mês de Abril”, em 1668. Em 1710, uma obra dedicada à prática religiosa judaica confirma que estes bolos com ovos eram folares, pois no texto se dá o alerta para os praticantes do judaísmo não deverem “pôr ovos inteiros dentro dos massot [pães festivos da Páscoa judaica], que soem chamar folares”.

No âmbito cristão, em contextos conventuais e monacais, o número de ovos a usar na produção destes bolos deveriam mudar conforme a hierarquia da pessoa que iria receber a iguaria. Em um documento eventualmente associado ao Mosteiro de Semide é referido que o folar da Prioresa deveria ser feito com três arráteis de massa (c. de 1380g) e 12 ovos, enquanto os das religiosas deveriam ter apenas um arrátel de massa (c. de 460g) e quatro ovos.

O reportório culinário português deste período não esclarece que tipo de bolo era este pois não há receitas que se refiram a “folares” nas coletâneas conhecidas até ao final do século XIX.28

Apenas no início do século XX ficaríamos a conhecer uma receita de bolos fintos enriquecidos com com ovos, leite, manteiga, banha, açúcar, canela e erva doce, que “quando levam ovos chamam-lhes folares”, confirmando-se a longa linha de transmissão multisecular desta tradição e deste património alimentar em Portugal desde o período clássico até aos dias de hoje.