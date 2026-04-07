Filme “O Barqueiro” chega a Coimbra e Figueira da Foz

O filme “O Barqueiro”, um drama realizado por Simão Cayatte sobre um pai que deseja reencontrar-se com a filha, depois de cumprir uma pena de prisão, estreia-se na quinta-feira nos cinemas portugueses.

Esta é a linha central da segunda longa-metragem de Simão Cayatte, mas a narrativa decorre nas margens da sociedade e do rio Tejo, tendo como cenário a apanha ilegal de amêijoa.

Em “O Barqueiro”, o ator Romeu Runa interpreta Joaquim, o homem que não conta à família que saiu em liberdade condicional antes de cumprir os 16 anos de pena de prisão.

Ao tentar retomar a vida para cumprir a promessa de oferecer um piano à filha adolescente, Joaquim arranja trabalho como barqueiro numa exploração ilegal de apanha de amêijoa, na margem sul do Tejo.

É lá que conhece Anong, uma mulher tailandesa – a atriz portuguesa Jani Zhao –, que é uma espécie de líder de uma comunidade de trabalhadores estrangeiros, invisíveis, precários e mal pagos, que vivem da apanha de amêijoa.

Além de Romeu Runa e Jani Zhao, o filme é interpretado por Miguel Borges, Sandra Faleiro, Madalena Aragão, Hugo Bentes, entre outros.

“O Barqueiro” é uma produção da Leopardo Filmes, contou com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e da RTP.

Antes de “O Barqueiro”, Simão Cayatte estreou em 2023 a primeira longa-metragem, “Vadio”, situada no Alentejo e com ecos da crise económica dos anos da ‘troika’ em Portugal.

Argumentista e ator, Simão Cayatte nasceu em Lisboa em 1984 e assinou várias curtas-metragens, nomeadamente “A Viagem” (2011) e “Menina” (2016), e correalizou as séries televisivas “Vanda” (2022) e “O Clube” (2023-2024).

A propósito da estreia de “O Barqueiro”, Simão Cayatte e elementos do elenco estarão presentes em várias sessões no país, nomeadamente, nos dias 09 e 15, no cinema Nimas, em Lisboa, no dia 12, no cinema Charlot, em Setúbal, e no dia 17, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

De acordo com a distribuidora Medeia Filmes, no dia 20, o realizador vai apresentar o filme no Theatro Circo, em Braga, e, no dia 27, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.