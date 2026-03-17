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Filarmónica do Espinhal recupera da desagradável melodia da Kristin

17 de março de 2026 às 09 h55
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Sociedade Filarmónica do Espinhal

Ainda numa fase de avaliação e de elaboração de orçamentos, a Sociedade Filarmónica do Espinhal procura recuperar do “legado” deixado na sua sede, pela passagem da Depressão Kristin, no final de janeiro.
“Vai ultrapassar os 50 mil euros de prejuízo”, previu o presidente e maestro da banda, José Antero. Com “60 anos de banda”, o responsável adiantou que os “telhados vão ter que ser substituídos” e revelou que “está já adjudicada a obra para o revestimento dos muros”. “Vamos dar prioridade ao telhado e aos revestimentos”, frisou.
Com apoio do Município de Penela, através da plataforma online, foram reportados os danos à CCDR Centro. A autarquia já teve uma reunião com a Sociedade Filarmónica do Espinhal, momento em que, revelou José Antero, se “comprometeu a prestar todo o apoio possível”.
A previsão é de “muito trabalho” para recuperar o que foi destruído e afetado na sede. “Estamos a avaliar, não vamos arrancar com as obras sem termos garantias”, assegurou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 17/03/2026

Autoria de:

Emanuel Pereira

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