Ainda numa fase de avaliação e de elaboração de orçamentos, a Sociedade Filarmónica do Espinhal procura recuperar do “legado” deixado na sua sede, pela passagem da Depressão Kristin, no final de janeiro.

“Vai ultrapassar os 50 mil euros de prejuízo”, previu o presidente e maestro da banda, José Antero. Com “60 anos de banda”, o responsável adiantou que os “telhados vão ter que ser substituídos” e revelou que “está já adjudicada a obra para o revestimento dos muros”. “Vamos dar prioridade ao telhado e aos revestimentos”, frisou.

Com apoio do Município de Penela, através da plataforma online, foram reportados os danos à CCDR Centro. A autarquia já teve uma reunião com a Sociedade Filarmónica do Espinhal, momento em que, revelou José Antero, se “comprometeu a prestar todo o apoio possível”.

A previsão é de “muito trabalho” para recuperar o que foi destruído e afetado na sede. “Estamos a avaliar, não vamos arrancar com as obras sem termos garantias”, assegurou.

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