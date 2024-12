Figueira da Foz prevê iniciar em 2025 sistema municipal de transportes públicos

A Câmara da Figueira da Foz prevê iniciar em 2025 um sistema de transportes municipais, após abandonar o projeto de transportes públicos da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, que ainda não entrou em funcionamento.

“Estamos a trabalhar nesse processo para ter um sistema próprio de transportes gerido pelo município”, garantiu hoje o presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, questionado pela agência Lusa.

Sem adiantar o valor financeiro da operação, o autarca disse aos jornalistas que haverá um investimento inicial “mais pesado, mas que depois não será mais pesado do que temos neste momento”.

A partir de 2025, Santana Lopes pretende implementar, de forma gradual, um sistema de transportes municipais, num processo de transição com os operadores privados.

No final de novembro, o presidente do município figueirense, no distrito de Coimbra, anunciou que o município ia abandonar o sistema de transportes públicos concebido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, mas que ainda não entrou em funcionamento.

Pedro Santana Lopes disse, em sessão de Câmara, que “está na altura de romper em definitivo” com a CIM naquela área estratégia.

“Estamos a trabalhar para dotar a zona urbana e não urbana de transportes adequados à nossa realidade”, adiantou, na altura, o autarca, referindo que para esse efeito está a ser ponderada a aquisição de veículos elétricos.

O presidente da autarquia figueirense acrescentou que existe a possibilidade de serem adquiridos viaturas de transporte adaptadas à procura.

A CIM da Região de Coimbra tinha lançado novo concurso público para os transportes públicos rodoviários em 2023, depois de o primeiro procedimento ter ficado deserto, tendo feito uma revisão dos pressupostos do concurso e uma redução da rede em cerca de um milhão de quilómetros percorridos.

Em maio, o grupo Transdev, que há muitos anos opera em Coimbra, recorreu à via judicial para tentar impugnar a decisão do concurso de transportes públicos rodoviários da região, processo vencido pela israelita Busway.

A operação futura desta rede de transportes rodoviários estará integrada no bilhete intermodal que irá servir toda a região (um bilhete único que permite usar esta rede, mas também o Metro Mondego e os transportes urbanos de Coimbra).