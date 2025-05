Figueira da Foz: Município felicita Associação Naval 1893

O Município da Figueira da Foz felicitou a Associação Naval 1893, pelas conquistas, no último fim de semana, dos títulos de campeão distritais da Divisão de Elite em futebol 11 da Associação de Futebol de Coimbra (no domingo) e de juniores (sábado). No encontro dos seniores, assistiram e participaram na cerimónia de entrega de medalhas e taça, o presidente da AFC (Vítor Simões), o presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz (José Duarte Pereira), o presidente da Câmara da Figueira da Foz (Pedro Santana Lopes), o vereador do Desporto (Manuel Domingues), a presidente da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião (Rosa Batista) e os CEO da SDQ.

