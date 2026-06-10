Figueira da Foz

Assembleia Figueirense continua a investir na sede

10 de junho de 2026 às 09 h00
Mário Póvoa Leitão, presidente da direção | Foto DB -JA
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O presidente da coletividade, Mário Póvoa Leitão, considera “fundamental” cuidar do imóvel.

A sede da Assembleia Figueirense, associação da zona ribeirinha da Baixa da cidade da Figueira da Foz, encontra-se num edifício com quase 150 anos, obrigando a obras de conservação constantes.

São ali investidas avultadas somas de dinheiro, sobretudo proveniente das rendas pagas pelos inquilinos comerciais que ocupam o rés-do-chão do imóvel.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o novo presidente da direção, Mário Póvoa Leitão, considerou que a conservação do imóvel continua a ser a prioridade da direção.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de junho

Cinco judocas de Coimbra no estágio de Madrid
10 de junho

Ópera italiana invade rua da Sofia a 11 de julho
10 de junho

Luís Reis Torgal distinguido com Honoris Causa na Universidade Federal do Rio de Janeiro
10 de junho

Seleção ampliada e com três níveis de exigência nos Europeus de Canoagem

Figueira da Foz

Assembleia Figueirense continua a investir na sede

Estudantes do Instituto Superior Miguel Torga no Intercultural Surf for Kids

Alunos figueirenses criam startup inovadora