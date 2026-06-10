Assembleia Figueirense continua a investir na sede

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O presidente da coletividade, Mário Póvoa Leitão, considera “fundamental” cuidar do imóvel.

A sede da Assembleia Figueirense, associação da zona ribeirinha da Baixa da cidade da Figueira da Foz, encontra-se num edifício com quase 150 anos, obrigando a obras de conservação constantes.

São ali investidas avultadas somas de dinheiro, sobretudo proveniente das rendas pagas pelos inquilinos comerciais que ocupam o rés-do-chão do imóvel.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o novo presidente da direção, Mário Póvoa Leitão, considerou que a conservação do imóvel continua a ser a prioridade da direção.

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