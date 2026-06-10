Atletismo: Atletas de Coimbra brilham na montanha
Duas atletas filiadas na Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC) estiveram em destaque nos Campeonatos da Europa de Off-Road, disputados em Kamnik, na Eslovénia.
No último dia da competição, marcado pela prova de Up & Down, a conimbricense Vera Bernardo, que representa o clube Venda da Luísa, de Condeixa-a-Nova, foi 49.ª classificada, em seniores femininos (13 km), com 1:30.03h, sendo a terceira melhor portuguesa. Susana Echeverría – que trabalha e vive em Coimbra mas está filiada em Aveiro – foi a melhor, no 40.º lugar (1:25.22h).
Melhor desempenho teve Mariana Saltão, agora ao serviço do GR Eirense, depois de várias épocas da Escola de Atletismo do Mondego/Quinhendros. A jovem atleta de Montemor-o-Velho foi a grande referência portuguesa, no setor feminino Sub-20, alcançando o 25.º lugar com 32:41 minutos.
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