Atletismo: Atletas de Coimbra brilham na montanha

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Duas atletas filiadas na Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC) estiveram em destaque nos Campeonatos da Europa de Off-Road, disputados em Kamnik, na Eslovénia.

No último dia da competição, marcado pela prova de Up & Down, a conimbricense Vera Bernardo, que representa o clube Venda da Luísa, de Condeixa-a-Nova, foi 49.ª classificada, em seniores femininos (13 km), com 1:30.03h, sendo a terceira melhor portuguesa. Susana Echeverría – que trabalha e vive em Coimbra mas está filiada em Aveiro – foi a melhor, no 40.º lugar (1:25.22h).

Melhor desempenho teve Mariana Saltão, agora ao serviço do GR Eirense, depois de várias épocas da Escola de Atletismo do Mondego/Quinhendros. A jovem atleta de Montemor-o-Velho foi a grande referência portuguesa, no setor feminino Sub-20, alcançando o 25.º lugar com 32:41 minutos.

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