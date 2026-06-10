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Coldplay inspira Prega M’isto a abrir um café em São Martinho do Bispo

10 de junho de 2026 às 09 h45
Equipa do Prega M’isto divide-se entre café, tasquinhas das festas e roulotte | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Prega M’isto é o novo café de São Martinho do Bispo, que tem juntado estudantes e personalidades. Marca nasceu em roulotte nos concertos dos Coldplay em Coimbra

A 17 de maio de 2023, as atenções estavam viradas para o primeiro concerto dos Coldplay em Coimbra. Nas imediações do estádio, nascia numa roulotte de comida rápida a marca Prega M’isto, que se manteve e que no passado dia 25 de abril abriu um espaço físico em São Martinho do Bispo, em Coimbra.

Localizado na rua D. Pedro, no antigo Café Primavera, eis que surge o Prega M’isto, que promete ser “um espaço de lazer, de confraternização, de boa comida e de muito desporto”.

“Somos de São Martinho do Bispo e sabíamos que este espaço estava fechado desde a epidemia de Covid 19. Sempre trabalhámos em roulotte e vamos continuar a fazê-lo, mas decidimos arriscar a abrir um café. O que podemos prometer aos clientes são bons momentos e comida rápida ao estilo do que fazemos na roulotte”, começou por dizer o gerente Hugo Fernandes.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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