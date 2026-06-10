Luís Reis Torgal distinguido com Honoris Causa na Universidade Federal do Rio de Janeiro

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Luís Reis Torgal, professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e membro fundador do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) foi ontem distinguido com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A investigação do antigo docente foi dedicada a diversos temas desde o século XVII ao século XX, especialmente no âmbito da História Política e das Ideias, da História da Universidade, da História da História e da Teoria da História.

Em 2016, recebeu a medalha de Mérito em Ciência pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Durante a cerimónia, a apresentação do laureado foi feita pela professora Maria Manuela Tavares Ribeiro, também docente da Universidade de Coimbra.