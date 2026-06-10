Ópera italiana invade rua da Sofia a 11 de julho

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Ópera italiana vai invadir a rua da Sofia no próximo dia 11 de julho. A sexta edição dos concertos da Sofia, evento organizado pelo Palácio da Justiça de Coimbra e a Orquestra Clássica do Centro (OCC), volta a fechar aquela artéria da Baixa de Coimbra.

Este ano, o espetáculo terá como tema “Sophia: Direito, Justiça, Património e Música” e vai contar com a presença do tenor Carlos Cardoso. A orquestra será dirigida pelo maestro José Eduardo Gomes. Para Emília Martins, representante da direção da OCC, este concerto trará a Coimbra o “reportório lírico operático italiano”.

“O concerto será imponente pelo seu local e porque vai abranger as grandes áreas da ópera. Otenor que teremos é o ideal para temas de Puccini, Verdi e Pietro Mascagni”, afirmou a diretora, salientando depois a importância de unir a cultura à justiça.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS