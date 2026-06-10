Cinco judocas de Coimbra no estágio de Madrid

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Coimbra contribui com um terço dos atletas convocados para o Estágio de Preparação Específica para o Campeonato de Europa de Cadetes, que vai decorrer nos dias 10 a 13 de junho de 2026, no Centro de Alto Rendimento de Madrid (Espanha).

Ao todo, são cinco os jovens judocas, de três clubes conimbricenses, a integrarem a convocatória dos selecionadores nacionais Joana Ramos e António Saraiva.

No setor feminino, as duas atletas convocadas – Sofia Gaspar (-52 kg) e Joana Moreira (-70 kg) – são ambas da Académica. Já em masculinos, os clubes representados são o JCC – Judo Clube de Coimbra, com os atletas Davi Monteiro (-55 kg) e Heythor Andrade (-60 kg), e a ACM – Associação Cristã da Mocidade, de Coimbra, com António Belo Soares (-66 kg).

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