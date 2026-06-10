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Cinco judocas de Coimbra no estágio de Madrid

10 de junho de 2026 às 11 h10
Judocas são oriundos da AAC, Judo Clube de Coimbra e ACM | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Coimbra contribui com um terço dos atletas convocados para o Estágio de Preparação Específica para o Campeonato de Europa de Cadetes, que vai decorrer nos dias 10 a 13 de junho de 2026, no Centro de Alto Rendimento de Madrid (Espanha).

Ao todo, são cinco os jovens judocas, de três clubes conimbricenses, a integrarem a convocatória dos selecionadores nacionais Joana Ramos e António Saraiva.

No setor feminino, as duas atletas convocadas – Sofia Gaspar (-52 kg) e Joana Moreira (-70 kg) – são ambas da Académica. Já em masculinos, os clubes representados são o JCC – Judo Clube de Coimbra, com os atletas Davi Monteiro (-55 kg) e Heythor Andrade (-60 kg), e a ACM – Associação Cristã da Mocidade, de Coimbra, com António Belo Soares (-66 kg).

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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