Festival Sons, Saberes e Sabores da Lusofonia muda-se para Santa Clara

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Este fim de semana, os Jardins do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Santa Clara, vão ser palco da união das comunidades da lusofonia residentes em Coimbra. A oitava edição do Festival “Sons, Saberes e Sabores da Lusofonia” mudou-se para a margem esquerda de Coimbra.

A presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão, garantiu que “não roubou” o festival a outra freguesia, mas que, aquando do convite, não poderia recusar o apoio a esta iniciativa.

“Fomos convidados a acolher este festival. Acho fantástico porque faltam este tipo de eventos nesta margem da cidade. Atualmente fala-se mais daquilo que nos separa do que nos une. Este festival mostra exatamente o contrário”, disse.

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