Seleção ampliada e com três níveis de exigência nos Europeus de Canoagem

A seleção portuguesa de canoagem vai tentar apresentar-se nos Europeus de Montemor-o-Velho, que decorrem de quarta-feira a domingo, com três níveis de exigência, assumiu hoje o diretor técnico nacional.

“Sabemos que há grupos que estão a lutar por medalhas, outros a tentar lutar por finais e quem procure afirmar-se a nível internacional”, explicou Hélio Lucas à Lusa, revelando que dentro da equipa há “objetivos distintos”

Em relação às candidaturas às medalhas, atribui favoritismo às três tripulações que defendem o título europeu, nomeadamente o K4 500, igualmente campeão do mundo em 2025, o K1 1000 metros e, na paracanoagem, o VL2 200.

“Sabemos que nos K4 as diferenças são de milésimos, como se viu nas Taças do Mundo, nas quais ficaram duas vezes à porta do pódio (quartos). Vão estar certamente na luta pelas medalhas”, vaticinou, referindo-se ao quarteto composto por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.

Fernando Pimenta, o melhor canoísta português de todos os tempos, que Hélio Lucas treina desde sempre, também não vai ter tarefa fácil em K1 1000 metros: venceu a Taça do Mundo da Hungria, mas, na da Alemanha, foi quarto, em prova igualmente muito aberta e equilibrada.

Pimenta fará também K1 500 e 5000 metros, enquanto o K4 se desdobra no K2 500 de João Ribeiro e Messias Baptista, que vai ainda atuar em K1 200.

“Temos embarcações a defender o título europeu, mas não precisamos desse peso, antes, a responsabilidade de ter um bom desempenho. Sobretudo, é a motivação de competir em casa, a responsabilidade de dar o melhor e deixar tudo nas águas de Montemor-o-Velho”, sublinhou.

Com a alteração do modelo de apuramento para os Jogos Olímpicos, para um sistema de ranking com os resultados internacionais em Europeus, Mundiais e Taças do Mundo, ao invés de um único evento, o técnico destacou a importância da “consistência” ao longo do ciclo, no qual a qualificação encerra no fim de 2027.

Se a equipa masculina promete atingir os pódios, essa realidade não se perspetiva para a feminina, em profunda renovação, com a olímpica Teresa Portela a fazer K4 com três atletas ainda sub-23, nomeadamente Ana Rodrigues, Maria Gomes e Clara Duarte, à qual se junta para o K2 500.

“O objetivo para este ano é subirem mais um passo e continuar a evoluir, subir mais um patamar. Temos que continuar e persistir no trabalho, pois só assim poderemos colher frutos no futuro”, vincou.

Quanto à paracanoagem, Portugal apresenta um quinteto, no qual sobressai o experiente Norberto Mourão, bronze em VL2 nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e que tem no currículo três títulos europeus, incluindo os dois últimos, pelo que persegue um inédito ‘tri’ consecutivo.

Os Europeus de canoagem de Montemor-o-Velho, que recebe esta competição pela segunda vez na história, depois de 2013, reúnem cerca de 600 atletas em representação de 39 países.