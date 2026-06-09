Nuno Macedo renova com a Académica

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O guarda-redes Nuno Macedo renovou com a Académica. A Briosa comunicou há minutos a renovação do jogador português de 27 anos, que na época transata disputou três jogos aos serviço dos “estudantes”.

Na época 25/26, o jogador foi “a sombra” de Carlos Alves, tendo disputado dois jogos na Liga 3 e um jogo da Taça de Portugal, sofrendo dois golos.

Esta é já a sexta renovação na Académica, depois de o clube ter já anunciado novos contratos com o diretor desportivo, David Caiado, o treinador, António Barbosa, o capitão de equipa, Leandro Silva e o experiente jogador de campo, Marcos Paulo e o guarda-redes Carlos Alves.