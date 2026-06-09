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Nuno Macedo renova com a Académica

09 de junho de 2026 às 12 h56
Guarda-redes jogou contra o Marialvas, em jogo a contar para a Taça de Portugal | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O guarda-redes Nuno Macedo renovou com a Académica. A Briosa comunicou há minutos a renovação do jogador português de 27 anos, que na época transata disputou três jogos aos serviço dos “estudantes”.

Na época 25/26, o jogador foi “a sombra” de Carlos Alves, tendo disputado dois jogos na Liga 3 e um jogo da Taça de Portugal, sofrendo dois golos.

Esta é já a sexta renovação na Académica, depois de o clube ter já anunciado novos contratos com o diretor desportivo, David Caiado, o treinador, António Barbosa, o capitão de equipa, Leandro Silva e o experiente jogador de campo, Marcos Paulo e o guarda-redes Carlos Alves.

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