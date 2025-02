Figueira da Foz: Empreendimento da Lagoa da Vela gera entusiasmo geral

O contrato entre o Município e a Lagoa da Vela – Empreendimentos Imobiliários e Turístico Desportivos para a elaboração do Plano de Pormenor que adotará a modalidade específica de Plano de Intervenção no Espaço Rústico do empreendimento turístico da Lagoa da Vela foi assinado ontem, na Casa do Paço.

A cerimónia gerou entusiamo generalizado entre os presentes, uma vez que o município, os promotores e outros defensores do empreendimento turístico com campo de golfe há muito aguardavam este momento.

Tudo começou em 1988, ano em que foram desafetados 100 hectares da Rede Natura, na freguesia do Bom Sucesso, para o município.

