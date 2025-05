Festival “Rock dos Romanos” regressa a Condeixa-a-Velha no final do mês

O festival “Rock dos Romanos”, organizado pela Associação Rock dos Romanos Cultural (ARDROC), regressa ao Largo da Igreja, em Condeixa-a-Velha, no distrito de Coimbra, nos dias 30 e 31.

Este evento, na sua sexta edição, vai reunir bandas de música rock e heavy metal com o objetivo de celebrar estes géneros musicais num ambiente familiar, que incluirá uma zona de ‘merchandising’ e uma área dedicada à gastronomia e lazer.

No primeiro dia do festival, dedicado ao rock, sobem a palco as bandas nacionais MÁQUINA, Baleia Baleia Baleia e Madmess, destacando-se também a participação das bandas locais Epilsepsia Alienígena, Sete Pés e Dream On.

Já no segundo dia, dedicado ao heavy metal, atua a banda britânica Necronautical, como cabeça de cartaz, e a banda espanhola Marthyrium, com as bandas nacionais Disaffected, ThrashWall, Tvmvlo, Insvla, Elderstag e Chaosaddiction a também marcarem presença.

O festival começou em 2018, com um nome inspirado nas ruínas de Conímbriga, tendo sido interrompido durante a pandemia e retomando a organização anual em 2022.

“Durante o período da pandemia repensámos o projeto e decidimos criar a ‘Associação Rock Cultural dos Romanos’, para tentarmos um apoio da Câmara de Condeixa através do orçamento participativo”, explicou à agência Lusa André Costa, um dos organizadores da iniciativa.

Este apoio financeiro da autarquia foi acordado para três anos e terminou em 2024, sendo a edição deste ano a primeira desde 2019 em que a ARDROC organiza de forma independente o festival.

Para a edição de 2025, o município de Condeixa prestará apoio logístico à organização do evento, como tem feito desde o primeiro evento.

“Este é um ano crucial em que estamos independentes e seguimos sozinhos na loucura de continuar o festival”, sublinhou.

Em relação a perspetivas de adesão do público, a organização situa a sua melhor projeção em cerca de mil pessoas durante os dois dias do evento, com maior volume de público na primeira noite, o que representa um crescimento em relação às duas anteriores edições.

“Acreditamos que este ano haverá maior adesão, pois o cartaz está mais forte e temos pela primeira vez uma aposta em bandas estrangeiras”, revelou André Costa, realçando que o festival tem tentado trazer novidades ao longo de cada edição com o objetivo de se distinguir e melhorar a sua oferta.

Os bilhetes estão disponíveis no ‘site’ da ‘Ticketline’ e à entrada do recinto do festival.

A entrada é gratuita para menores de 12 anos mediante acompanhamento por adulto.