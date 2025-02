Festivais gastronómicos da Lousã terão atraído 150 mil comensais em 20 anos

Os festivais gastronómicos que a Câmara da Lousã tem promovido nos últimos 20 anos terão atraído pelo menos 150 mil comensais, afirmou hoje o presidente do município, considerando que estes eventos têm contribuído para a atratividade do concelho.

Durante a apresentação do Festival da Chanfana, que decorre de 14 a 23 de fevereiro, o município aproveitou para assinalar 20 anos de festivais gastronómicos no concelho, com o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, que acredita que tenham passado pelo menos 150 mil pessoas por estes eventos, uma estimativa que considera conservadora, mas que “diz bem da importância dos festivais gastronómicos” para aquele concelho do interior do distrito de Coimbra.

Os festivais arrancaram em 2006, com o Festival da Caça e da Pesca, e há neste momento três ao longo do ano promovidos pelo concelho, a partir de produtos endógenos e receituário regional (chanfana, cabrito e mel e castanha).

Em 20 anos de festivais, registou-se a participação de 63 restaurantes e 53 edições.

“Os festivais contribuem para o reforço da atratividade do nosso concelho e damos um contributo substantivo para a atratividade da região enquanto região gastronómica”, salientou Luís Antunes, acreditando que a gastronomia tem também promovido a qualificação da oferta turística e o reforço da identidade do concelho.

Naquela que é a 13.ª edição do Festival da Chanfana, há 24 restaurantes aderentes, num evento que conta também com programação cultural paralela, assim como descontos com parceiros locais, nomeadamente unidades hoteleiras.

De acordo com o inquérito de avaliação realizado em 2023, cerca de 80% dos comensais são de fora do concelho e 97,6% avaliaram as refeições como boas ou muito boas.

Além da chanfana, que é “a rainha da mesa”, haverá vários outros pratos para poder degustar durante o festival, numa oferta “com diferentes abordagens”, disse a vice-presidente da Câmara da Lousã, Henriqueta Oliveira.

Entre outros pratos, há quem apresente na carta empadas de chanfana, rissóis de chanfana, tostas de chanfana, sopa de casamento, negalhos ou chanfana de veado, numa oferta que conta também com uma forte presença do mel, Licor Beirão e castanha, sobretudo nas propostas de sobremesas.

António Dias, do restaurante Burgo, recordou na conferência de imprensa o trabalho feito no passado para integrar o receituário regional na oferta da própria restauração.

Há uns 20 anos, deixou de lado o arroz de marisco e o bife com o ovo a cavalo, para se focar na gastronomia regional, colhendo agora os frutos.

“Antes perguntavam onde era a Lousã. Foi ficando mais fácil, chegaram os festivais e hoje temos a serra cheia e casas cheias”, disse António Dias, referindo que já não tem vagas para os próximos fins de semana.

Face à procura durante o festival, é aconselhado que seja feita reserva prévia.