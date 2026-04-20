FC Porto e Benfica abrem ‘quartos’ da Liga dos Campeões de hóquei em patins em Coimbra

Os quartos de final da final a oito da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins, a decorrer de 06 a 10 de maio, em Coimbra, abrem com os confrontos ibéricos FC Porto-Liceo e Benfica-Reus, anunciou hoje a organização.

Esta fase da prova, a decorrer no pavilhão Mário Mexia, será disputada a 06 e 07 de maio. No segundo dia, decorre mais um duelo ibérico entre o FC Barcelona e o Sporting, seguido do encontro entre o campeão europeu Óquei Barcelos e os italianos do Trissino.

Nas meias-finais, a decorrer em 09 de maio, um sábado, encontram-se os vencedores das partidas dos ‘quartos’ entre FC Porto-Liceo e do Óquei Barcelos-Trissino e do Benfica-Reus e do FC Barcelona-Sporting. A final será disputada no domingo dia 10 de maio, às 18:00.

Na mesma altura e local, será disputada a final a quatro da Liga dos Campeões feminina, que envolve a equipa portuguesa do Benfica e as espanholas do Gijon HC, CP Vila-Sana e CP Fraga.

Nas meias-finais, a decorrer em 08 de maio, defrontam-se Benfica-Gijon HC (19:00) e CP Vila-Sana-CP Fraga (21:30). A final está marcada para as 12:00 de domingo 10 de maio.

Programa da final a oito da Liga dos Campeões masculina:

QUARTOS DE FINAL:

– Quarta-feira, 06 mai:

Jogo 1: FC Porto, Por – Liceo, Esp, 19:00

Jogo 2: Benfica, Por – Reus, Esp, 22:00

– Quinta-feira, 07 mai:

Jogo 3: FC Barcelona, Esp – Sporting, Por, 19:00

Jogo 4: Óquei Barcelos, Por – Trissino, Ita, 22:00

MEIAS-FINAIS:

– Sábado, 08 mai:

Jogo 5: Vencedor do jogo 1 – Vencedor do jogo 4, 12:00

Jogo 6: Vencedor do jogo 2 – Vencedor do jogo 3, 16:00

FINAL:

– Domingo, 10 mai:

Jogo 7: Vencedor do jogo 5 – Vencedor do jogo 6, 18:00

– Programa da final a quatro da Liga dos Campeões feminina:

MEIAS-FINAIS:

– Sexta-feira, 08 mai:

Jogo 1: Benfica, Por – Gijon HC, Esp, 19:00

Jogo 2: CP Vila-Sana, Esp – CP Fraga, Esp, 21.30

FINAL:

– Domingo, 10 mai:

Vencedor do jogo 1 – Vencedor do jogo 2, 12:00