diario as beiras
ArganilOliveira do Hospital

Faleceu o empresário Carlos Andrade

17 de novembro às 16 h19
0 comentário(s)
DR

O fundador da empresa de confeções AMMA e ex-presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital (FCOH), Carlos Andrade, faleceu este domingo aos 83 anos.
O empresário é natural de Oliveira do Hospital, mas foi em Arganil que se destacou na vida profissional e política. Fundou a AMMA – Indústria de Confeções, S.A., em 1981, e desempenhou, no concelho, um papel preponderante no desenvolvimento económico local.
Foi também deputado na Assembleia Municipal de Arganil, eleito pelo Partido Socialista (PS).
“A sua memória perdurará pelo contributo que deixou a Arganil, refletido no rigor com que desenvolveu a sua atividade empresarial e no exemplo de compromisso e liderança que pautou a sua ação”, refere o Município de Arganil através de uma nota nas redes sociais.
Já o FCOH escreveu que “a sua dedicação, postura e ética deixam uma marca indelével em toda a comunidade”.
O funeral realiza-se amanhã, às 09H15, do Centro Funerário da Funerária Brito para o Crematório de Oliveira do Hospital.

Autoria de:

Dora Loureiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Pampilhosa da Serra inicia limpeza das linhas de água em zonas afetadas pelos incêndios
17 de novembro

Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio
17 de novembro

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz
17 de novembro

“Tábua de Queijos e Sabores da Beira” regressa em fevereiro de 2026

Arganil

ArganilOliveira do Hospital
17 de novembro às 16h19

Faleceu o empresário Carlos Andrade

0 comentário(s)
Arganil
13 de novembro às 13h38

Derrocadas e inundações cortam estrada para a aldeia do Piódão, em Arganil

0 comentário(s)
ArganilTábua
06 de novembro às 10h13

Equipas no terreno em Arganil e Tábua para mitigar estragos

0 comentário(s)

Oliveira do Hospital

ArganilOliveira do Hospital
17 de novembro às 16h19

Faleceu o empresário Carlos Andrade

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
17 de novembro às 10h11

Oliveira do Hospital: Antigos combatentes homenageados pelo ministro da Defesa

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
14 de novembro às 11h48

Solar Pina Ferraz vai ser centro de inovação e criatividade

0 comentário(s)