O fundador da empresa de confeções AMMA e ex-presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital (FCOH), Carlos Andrade, faleceu este domingo aos 83 anos.

O empresário é natural de Oliveira do Hospital, mas foi em Arganil que se destacou na vida profissional e política. Fundou a AMMA – Indústria de Confeções, S.A., em 1981, e desempenhou, no concelho, um papel preponderante no desenvolvimento económico local.

Foi também deputado na Assembleia Municipal de Arganil, eleito pelo Partido Socialista (PS).

“A sua memória perdurará pelo contributo que deixou a Arganil, refletido no rigor com que desenvolveu a sua atividade empresarial e no exemplo de compromisso e liderança que pautou a sua ação”, refere o Município de Arganil através de uma nota nas redes sociais.

Já o FCOH escreveu que “a sua dedicação, postura e ética deixam uma marca indelével em toda a comunidade”.

O funeral realiza-se amanhã, às 09H15, do Centro Funerário da Funerária Brito para o Crematório de Oliveira do Hospital.